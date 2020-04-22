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Две трети россиян примут участие в голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию России. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Опрос был проведен 17 апреля. В нем приняли участие 1,6 тысячи совершеннолетних граждан России. Согласно результатам исследования, 66% россиян примут участие в голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию.

50% респондентов из тех, что намерены поучаствовать в голосовании, проголосуют за внесение предложенных поправок, 26% — против.

«С точки зрения экспертов ВЦИОМ, если бы голосование состоялось 22 апреля, как было намечено, то явка составила бы 52-54% от имеющих право голоса. За поправки проголосовали бы 67-68% участников, против — 27-30%, испортили бюллетень бы 3-5% участников», — сказано в сообщении Всероссийского центра изучения общественного мнения.

В конце марта, как сообщал «Рамблер», ВЦИОМ представил результаты опроса, согласно которым россияне считают самыми важными поправками, предложенными к внесению в Конституцию, обеспечение государством доступности и качества медицинского обслуживания (95%) и об обязательной ежегодной индексации пенсий (91%).

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