Две сестры в американском штате Небраска благодаря коронавирусу воссоединились через более чем 50 лет, сообщает UPI.

По сведениям издания, 73-летняя Дорис Криппен заболела в мае. Она считала, что у нее обыкновенный грипп, однако организм настолько ослаб, что она упала и сломала руку. В итоге выяснилось, что у Криппен COVID-19. Ей пришлось провести в больнице почти 30 дней.

Уже после выписки она обратилась в реабилитационный центр в городе Фремонт. И оказалось, что там уже более 20 лет работает ее сестра, 53-летняя Бев Боро. Как только Боро увидела имя Криппен в списке пациентов, она догадалась, что это ее сестра.

«Я не могла поверить в это. Я подумала: «Боже мой, думаю, это моя сестра», — приводит издание слова Боро.

Поскольку Криппен плохо слышит, Боро написала имя их общего отца на доске, а Криппен подтвердила, что она тоже его дочь.

«Это было благословение Господа, что меня отправили сюда (в реабилитационный центр. — Прим. ред.), потому что, если бы меня сюда не отправили, я бы не нашла ее», — сказала Криппен, которая долгие годы пыталась найти сестру.

У сестер, которые не виделись более полувека, общий отец и разные матери. Криппен воспитывалась родной матерью, а Боро отдали на удочерение, когда ей было шесть месяцев. Отмечается, что у женщин есть и другие братья и сестры, и Боро удалось найти большинство из них. Теперь все они смогут воссоединиться.