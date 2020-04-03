В республике Коми скончались две женщины, зараженные коронавирусом. Об этом в пятницу, 3 апреля, сообщает официальный портал субъекта.

По информации регионального Минздрава, первый случай летального исхода зафиксирован в республиканской инфекционной больнице.

«Скончавшаяся — жительница Сыктывкара 1958-го года рождения. Пациентка поступила к нам 25 марта уже с клиникой пневмонии, с затруднением дыхания. <… > Состояние прогрессивно ухудшалось, и через сутки она была переведена в отделение реанимации, подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Проведенный тест на коронавирусную инфекцию дал положительный результат», — рассказала заместитель главного врача республиканской инфекционной больницы Татьяна Безуглая.

Она отметила, что у пациентки было несколько отягчающих факторов: гипертония, почечная недостаточность, избыточная масса тела.

Второй эпизод с летальным исходом зарегистрирован в центральной районной больнице Княжпогостского района — умерла женщина 1948 года рождения.

Несколько дней назад в республике Коми зафиксировали массовое заражение пациентов в одной из больниц Сыктывкара. Инфицированными оказали более 50 пациентов, отмечает «Газета.ру». В настоящее время правоохранительные органы проводят доследственную проверку.

С 31 марта по 12 апреля в Коми введен режим самоизоляции для всех жителей для борьбы с распространением коронавируса. Данные меры предписывают гражданам не покидать свои дома без особых причин.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года в китайском Ухане. По данным оперштаба на 3 апреля, в России зарегистрировано 4149 случаев коронавируса в 78 регионах. Умерли 34 пациента, выздоровел 281 человек.

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