В последнее время новости о коронавирусе становятся все более тревожными: сообщается о суточных антирекордах по заболеваемости и количеству смертей. Все больше стран вводят новые ограничительные меры.

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Однако накануне американские эксперты сообщили, что коронавирус стал менее опасным и лучше излечимым. SARS-CoV-2 мутировал, и у этого есть плюс и минус. Плохо то, что мутация позволила ему чрезвычайно быстро распространиться, а хорошо — эта же мутация делает его уязвимым к вакцине.

Известно, что у коронавируса, как и у гриппа, есть несколько штаммов. Ученые изучили штамм D614G — сейчас он доминирует по всему миру. Есть еще одно важное отличие D614G — он вызывает не такой опасный COVID-19, как китайский штамм, с которого все началось.

Более того, выяснилось, что D614G чрезвычайно чувствителен к содержащим антитела препаратам и лучше излечивается.

D614G размножается в десять раз быстрее, чем первый штамм (предковый), и необыкновенно быстро проникает в клетки эпителия носа, что делает его передачу по воздуху практически молниеносной.

Первой российской вакциной стала разработка института им. Гамалеи, которая называется «Спутник V». Вторая вакцина «ЭпиВакКорона» — от научного центра «Вектор». Центр имени Чумакова РАН разработал свою вакцину.

Что делать, если рядом с вами чихнул человека с явными признаками ОРВИ? В Роспотребнадзоре советуют заменить маску, а при возможности — промыть нос и вообще умыться. Важно: маску нужно снимать, не прикасаясь к наружной стороне.