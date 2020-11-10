Диабетолог Ольга Демичева развеяла один из главных мифов о диабете. По ее словам, от чрезмерного увлечения сладким диабетом не заболеть, это миф. Однако увлечение конфетами, пирожными и булочками приводит к ожирению, а это одна из главных причин его возникновения.

сладости

Сахарный диабет может быть первого и второго типа. Первый абсолютно зависит от инсулина и может развиться в любом возрасте, однако чаще всего заболевают дети, подростки, молодежь до 30 лет. Бывает даже врожденным.

Сахарный диабет второго типа характеризуется относительной недостаточностью инсулина и обычно встречается у людей с лишним весом в возрасте за 40 лет. Хотя, по словам медиков, это заболевание все больше «молодеет».

Ключевые факторы развития диабета второго типа – генетическая предрасположенность и избыточный вес. Так, при ожирении первой степени вероятность возникновения заболевания увеличивается в два раза, при второй — в пять раз, при третьей — в 10 раз. Самые опасные его последствия — инфаркт, инсульт, почечная недостаточность, слепота, гангрена.

По словам медиков, в норме нужна одна молекула инсулина, чтобы «открыть» клетки для глюкозы, а при сахарном диабете второго типа таких молекул требуется в несколько раз больше. Одной из основных причин этого является ожирение. Жир не дает инсулину связываться с соответствующими рецепторами. В отличие от диабета первого типа, это заболевание начинается постепенно, может долго протекать без симптомов и часто диагностируется случайно.