Экономист Василий Колташов заявил, что в России с начала года произошло уже две девальвации рубля и вторая из них стала «позорной». Об этом сообщает REGNUM.

Первую девальвацию, произошедшую весной из-за пандемии и обвала нефти, он назвал «логичной». Однако вторая произошла на фоне ослабления доллара ко многим мировым валютам и роста цен на нефть.

Также Колташов обратил внимание на заявление министра промышленности и торговли Дениса Мантурова о том, что падение курса рубля — это «круто», так как стимулирует российских производителей меньше полагаться на импорт.

«Когда российский внутренний туризм получил хорошие импульсы, и было много позитивных моментов, и на этом фоне рубль просто рухнул. Сказать, что это замечательно, нельзя», — подчеркнул экономист.

Как писал «Рамблер», ранее экономист Яков Миркин заявил, что девальвацию рубля в России запустили намеренно, чтобы слабая валюта помогла сократить дефицит бюджета.

По расчетам Миркина, девальвация принесет бюджету два триллиона 200 миллиардов рублей. Экономист считает, что без искусственного ослабления рубля в 2020 году обойтись нельзя, так как дефицит бюджета составляет 1,5 триллиона.