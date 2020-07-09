Американские авиакомпании American Airlines и United Airlines временно приостановили полеты в Гонконг из-за требований местных властей о сдаче экипажами тестов на коронавирус по прибытии, сообщает газета Politico со ссылкой на заявления авиакомпаний.

Согласно письму руководства профсоюза пилотов, American Airlines прекратила полеты в Гонконг до 5 августа. В свою очередь, рейсы United Airlines приостановлены до 10 июля.

В Гонконге за все время эпидемии было выявлено 1323 случая заражения (семь человек скончались, 1167 выздоровели).

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,6 миллиона случаев заражения, свыше 539 тысяч человек скончались.