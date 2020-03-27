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Танцовщик и ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе не считает калории, чтобы выглядеть стройным, а смотрит на объем брюк. Об этом он сообщил в интервью, которое было опубликовано на канале о его жизни и творчестве на платформе «Яндекс Дзен».

Цискаридзе признался, что хочет выглядеть молодым и стройным, и по этой причине сейчас не может себе позволить вообще ничего, в том числе глазированные сырки, которые ел на протяжении очень многих лет.

«Два сырка и побежал. Сейчас я прихожу на работу и ем кашу. Мне в столовой делают кашку, самую простую — или гречневую или перловую. Ем без всего, на воде», — рассказал он, отметив при этом, что никогда не считал калории и не считает сейчас, а «просто смотрит на объем брюк».

В ходе того же интервью Цискаридзе упомянул, что обедает также в столовой Академии имени Вагановой и также «очень постно» — простым супом, курицей, салатом из редиса; что любит жареное мясо и иногда позволяет себе огромный стейк; что старается не злоупотреблять едой; что, наконец, не встает к балетному станку с тех пор как стал ректором Вагановской академии, то есть с 2014 года.

«Иногда надо заниматься, чтобы как-то тело ожило, мышцы подтянулись. Хотя я еще вроде ничего», — добавил он.

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