Генсек ООН Антониу Гутерреш считает, что жизнь на Земле в связи с пандемией коронавируса может развиваться по двум разным сценариям. В статье для Aftonbladet он описал оптимистический и пессимистический прогнозы.

Оптимистический сценарий предполагает, что все страны справятся с COVID-19 и в ближайшие девять месяцев будет разработана доступная всем вакцина. При таком развитии ситуации мир сможет вернуться к нормальному состоянию через два-три года, считает Гутерреш.

Если в жизнь воплотится худший сценарий – коронавирус продолжит распространяться, а получить вакцину смогут только наиболее развитые страны — это усилит сегрегацию, популизм и ксенофобию и приведет мир к глобальной депрессии на пять-семь лет, отметил генсек ООН.

Какой из этих сценариев наиболее вероятен, в эфире радио Sputnik предположила врач-терапевт, медицинский журналист, автор книги «Коронавирус: как защитить себя» Ольга Кашубина.

«Я почти уверена, что первый, потому что, как мне кажется, все – и развитые, и неразвитые страны – очень заинтересованы в получении вакцины. И я не думаю, что будет монополия на ее производство: если какая-то страна не захочет давать свою вакцину остальным, наверняка найдется другой производитель. Мне кажется, нам на руку эта конкуренция, вакцинная гонка. В конечном итоге не будет иного сценария, чем в случае с любыми другими контролируемыми инфекциями, которые мы умеем предотвращать с помощью вакцинации. ВОЗ позаботится о том, чтобы даже для бедных стран вакцина была закуплена», – сказала Ольга Кашубина.

По ее мнению, человечество извлечет уроки из этой пандемии.

"Мне нравится думать, что изменения будут к лучшему. По моему убеждению, мы все до этой пандемии были беспечными и считали, что нам ничего не угрожает, мы цари природы, и у нас все очень хорошо. А пандемия — это хороший повод задуматься об инфекционной безопасности, о том, как мы перемещаемся по миру, насколько соблюдаются все санитарные правила. Мне кажется, будет сделан акцент на медицину, потому что вдруг сейчас все поняли, что наше благополучие упирается в качество и слаженность работы системы здравоохранения. Мы увидели, что во многих странах это не работает. И я думаю, они сделают из этого вывод и поменяют подход. Мне кажется, человечество вынесет урок из этой истории", – заключила Ольга Кашубина.

А из короткого аудиоролика ниже вы узнаете, когда в Россию придет вторая волна коронавируса и какой она будет.

Узнать за 90 секунд: почему возможна вторая волна коронавируса09:40

Что будет с валютой? Как заработать много денег? Все об экономике понятным языком – в нашем Телеграм-канале. А в Яндекс.Дзен – самые интересные истории со всего света.