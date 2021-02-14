В нынешнем году пандемия коронавируса нового типа, как считает главврач московской больницы №15 имени Филатова Валерий Вечорко, может как закончиться, так и продолжиться.

врач

Если пандемия завершится, то работы все равно много: медикам и ученым придется заниматься реабилитацией пациентов после коронавируса, а также изучением эффектов вакцинации.

Если пандемию не удастся остановить, то продолжится работа над усовершенствованием диагностики, а также изучением эффективности вакцины.

В России за сутки зарегистрировано менее 15 тысяч новых случаев заражения в 85 регионах. Общее число заражений с начала пандемии составляет 4 057 698.

В ВОЗ назвали самую правдивую, по мнению экспертов, версию возникновения коронавируса. Переносчиками все-таки были летучие мыши, которые распространили инфекцию на фермы диких животных. Люди, работающие там, тоже могли заразиться. Далее коронавирус попал на рынок в Ухане и продолжил распространяться по всему миру.

По состоянию на 14 февраля известно о более чем 109 миллионах зараженных по всему миру.