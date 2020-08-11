Фотокорреспондент «России сегодня» Илья Питалев и журналист издания Znak.com Никита Телиженко вернулись из Белоруссии в Россию. Обоим запрещён въезд в республику на пять лет.

Питалева задержали в понедельник вечером, когда он собирался на митинг к стеле «Минск — город-герой». Ночь его продержали в Первомайском РУВД, потом он весь день провёл в СИЗО «Жодино», пишет РИА Новости.

Из СИЗО Питалева выпустили 11 августа вечером и в сопровождении сотрудников консульства РФ направили в Смоленск.

Телиженко не вышел на связь с редакцией 10 августа вечером. Он шёл к месту проведения очередных акций протеста для выполнения задания редакции об освещении происходящих событий. Журналист также был освобождён при содействии сотрудников российского консульства 11 августа вечером.

Ранее NEWS.ru сообщал, что активист «Открытой России» и участник движения «Голос» Игорь Рогов отпущен в Минске на свободу. Об этом сообщил исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров.