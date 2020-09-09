Осужденный по делу о смертельном ДТП актер Михаил Ефремов доволен условиями содержания в карантинной камере СИЗО №5. Об этом RT рассказал член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Борис Клин.

Как сообщал «Рамблер», 8 июня автомобиль Михаила Ефремова выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с машиной Lada, водитель которой скончался. Прокуратура просила приговорить актера к 11 годам лишения свободы. 8 сентября Пресненский суд Москвы признал актера виновным и приговорил его к лишению свободы на восемь лет с отбыванием наказания в колонии общего режима. После вынесения приговора Ефремов был арестован и помещен в СИЗО.

По словам Бориса Клина, Михаил Ефремов заявил, что в СИЗО его осмотрели врачи, измерили давление и сделали кардиограмму. В карантинной камере артист будет находиться до 10 суток.

«Актер не имеет претензий к условиям содержания. У него два приятных соседа, оба Сергеи. В камере есть телевизор, электрочайник и чай», — пояснил член ОНК.

Он также отметил, что со здоровьем Ефремова все в порядке, он выглядел вполне спокойным и рассказал, что ужинал вареной селедкой с пюре.

«Нормальное питание, меня это не пугает, я в армии служил», — привел слова Ефремова член ОНК.

Артист также поделился с комиссией своими творческими планами.

«После выхода из карантина я надеюсь прочитать заключённым пьесу Ивана Охлобыстина «Пар», которую он написал специально для меня», — процитировал член комиссии слова актера.

Ефремов попросил родственников в ближайшее время привезти ему сигареты, чай и сахар. А деньги, которые артист привез с собой в СИЗО, в ближайшее время будут зачислены на его лицевой счет, и он сможет покупать необходимые вещи и продукты в тюремном магазине, отмечает издание.