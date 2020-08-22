Как рассказал врач-колопроктолог Александр Кочатков, вино и чеснок (и вообще продукты с ярким выраженным вкусом) могут спровоцировать геморрой. По его словам, 70% людей хотя бы раз сталкивались с этой проблемой.

стул

— Другими причинами могут быть нарушение тонуса вен, неоднократные роды, подъем тяжестей провоцирует приток крови к органам малого таза, нарушение стула, сидячая работа, — отметил Кочатков.

Очень важно не запускать заболевание, которое, кроме прочего, способно привести к потере крови и снижению уровня гемоглобина.

— Важно изменить ритм жизни. Заниматься физической активностью, ходить, нормализовать диету, употреблять большое количество воды и кисломолочных продуктов. Регулярно есть инжир, курагу, чернослив, свеклу, — подчеркнул медик.

Геморрой – болезненно увеличенный венозный узел возле заднего прохода. Если он возникает снаружи от анального отверстия, врачи говорят о наружном геморрое. Внутренний геморрой развивается внутри прямой кишки из вен, расположенных под ее слизистой оболочкой.

Главная причина возникновения геморроя – генетический дефект, который обуславливает врожденную слабость стенок венозных сосудов. В данном случае можно говорить о том, что у человека есть предрасположенность к этому заболеванию.

Однако для развития признаков патологии необходимо воздействие дополнительных факторов. Это может быть нерациональное питание, раздражающее воздействие острой и соленой пищи, вредные привычки (алкоголь, курение, чтение на унитазе), хронический кашель, ожирение по «мужскому» типу («пивной» живот), «сидячая» работа и малоподвижный образ жизни в целом.