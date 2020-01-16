На станции «Кунцевская» МЦД-1 в ходе второго этапа реализации проекта Московских центральных диаметров построят два подземных вестибюля. Об этом 16 января сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента транспорта.

Пассажиры смогут пересесть со станции МЦД-1 «Кунцевская» на станции метро Арбатско-Покровской и Филевской линий, а также на новую станцию БКЛ после окончания ее строительства. Таким образом, отметили в ведомстве, ТПУ «Кунцевская» станет одним из крупнейших транспортно-пересадочных узлов столицы. Работы по строительству вестибюлей, которые должны обеспечить комфортную пересадку между диаметрами и подземкой, планируют завершить к 2024 году, пишет РИАМО.

Станция МЦД-1 «Кунцевская» располагается на границе трех районов: Кунцево, Можайский и Фили-Давыдково. Совокупно в них проживает свыше 400 тыс. человек. С запуском МЦД у пассажиров Москвы и Подмосковья появился новый вид общественного транспорта с тактовым движением поездов, выгодными тарифами и новыми альтернативными маршрутами.

Движение по МЦД-1 и МЦД-2 запустили 21 ноября 2019 года. Президент России Владимир Путин открывал движение по этим веткам. За первый месяц работы диаметров удалось разгрузить около 20 станций московского метро. Проект предполагает открытие пяти линий до 2025 года.

Автомобилисты, пользующиеся Московскими центральными диаметрами, смогут бесплатно оставлять машины на обустроенных парковках со шлагбаумом. Возле станций МЦД «Царицыно», «Тимирязевская», «Дегунино», «Беговая», «Волоколамская», «Лианозово» и «Кунцевская» организованы специальные перехватывающие парковки. При совершении двух поездок на МЦД, первая из которых от ближайшей станции, парковка будет бесплатной.