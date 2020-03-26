В Бурятии выявили два первых случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщает в четверг пресс-служба правительства республики в четверг, 26 марта.

Отмечается, что состояние больных удовлетворительное, они доставлены в Республиканскую инфекционную больницу.

Всего в стационарах Бурятии на данный момент находятся 24 человека, прибывших из неблагополучных по коронавирусу стран, с респираторными симптомами.

Кроме того, под наблюдением находится 533 человека, из них 11 (девять граждан КНР, два — Японии) изолированы в обсерватор, развернутый на базе социально-реабилитационного отделения в Верхней Березовке.

По данным портала Worldometers, число заболевших коронавирусом в России к утру 26 марта достигло 658 человек.

Ранее в среду президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором предложил ряд мер поддержки как для отдельных категорий граждан, так и для крупных сфер бизнеса.

Так, для помощи населению страны на фоне распространения коронавирусной инфекции Путин предложил предусмотреть каникулы по потребительским кредитам и ипотеке без штрафных санкций, а также сообщил, что все социальные пособия и льготы будут в течение полугода продлеваться автоматически.

Также он предложил поддержать выплатами по 5 тыс. рублей семьи, в которых дети не ходят в детский сад или ясли, и те, где родители находятся на больничном или в декрете.