Два парламентария Мадагаскара скончались от коронавируса нового типа, сообщает газета Madagascar Tribune со ссылкой на президента страны Андри Радзуэлина.

Как передает издание, президент подтвердил в воскресенье во время выступления, что несколько политических деятелей скончались от COVID-19. В частности, он дал понять, что кончина сенатора Эмили Равололонирины и депутата Люсьена Ракотомалалы была вызвана коронавирусом нового типа. Он также упомянул о смерти заместителя представителя ЮНИСЕФ и врача ВОЗ.

Кроме того сообщается, что ряд политических деятелей, депутатов, сенаторов, а также артистов, сотрудников различных министерских департаментов и некоторые из сотрудников канцелярии президента заразились коронавирусом нового типа.

«Одиннадцать депутатов Мадагаскара, 14 сенаторов и семь сотрудников канцелярии президента являются носителями вируса. В различных министерских департаментах наиболее пострадавшими являются те, кто занимаются административными бумагами, а также курьеры», — приводит издание слова президента.

По последним данным оперативного командного центра по борьбе с COVID-19, в стране было зафиксировано 5080 случаев заражения коронавирусом нового типа, 37 человек скончались.