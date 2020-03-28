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Два новых случая заражения коронавирусной инфекцией выявлены в Новосибирской области.

Таким образом, число зараженных на территории региона выросло до семи, говорится в сообщении оперативного штаба Новосибирской области.

«По данным оперативного штаба, 28 марта в Новосибирской области выявлено еще два случая заражения коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении.

Число людей, зараженных коронавирусом в Новосибирской области, выросло до семи.

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