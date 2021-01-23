Жировой гепатоз, распространенное заболевание печени, можно выявить по двум неочевидным признакам, сообщили британские медики.

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Сейчас 30% взрослого населения Земли страдают заболеваниями печени. Наиболее частные из них — гепатозы, гепатиты, фиброзы и циррозы.

У страдающих жировым гепатозом организм или производит слишком большое количество жира, или неэффективно его усваивает. В норме в печени присутствует некоторое количество жира, но при воздействии некоторых патологических факторов может нарушаться баланс между синтезом и утилизацией жиров.

Болезнь проявляется болью в правой верхней части живота — это характерный признак, но он может проявляться на поздних стадиях, когда болезнь зашла слишком далеко.

Есть два неочевидных признака — хроническая усталость и боль в плече. При ожирении, резистентности к инсулину или высоком уровне триглицеридов в крови они должны особенно насторожить.

Пациенты с гепатозом подвержены повышенному риску развития цирроза, рака печени и заболеваний сердца, предупреждают медики. Своевременное обследование и лечение в значительной мере уменьшит риски.

Как сообщалось ранее, если появились боль или тяжесть в правом подреберье, это сигнализирует о том, что орган уже увеличен в размерах. Могут появиться и более тревожные симптомы: горечь во рту, изжога, тошнота и рвота.