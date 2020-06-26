Сразу три ребенка утонули 25 июня в Солнечногорске. Первое несчастье случилось в одном из СНТ рядом с деревней Радищево. Здесь среди бела дня в пруду погиб 5-летний мальчик. А в поселке Андреевка в затопленном строительном котловане нашли тела двух малышей 4 и 5 лет.

Как стало известно «», малыш в Радищеве плавал со старшим братом на матрасе. Ребята резвились, брызгались, гребли то к берегу, то к середине озера, и в какой-то момент матрас перевернулся. Старший 8-летний брат, зная, что вытащить младшего, который не умеет плавать, он не сможет, начал грести к берегу, а на помощь к тонущему уже мчались дедушка и бабушка. Пока пенсионер исследовал дно (в середине озера его глубина составляет 3,5 метра), соседи вызвали «скорую». Однако найти внука сразу мужчина не смог. Он извлек его из воды только через 30 минут. Откачать бедного ребенка не удалось.

Другой страшный случай произошел в поселке Андреевка вблизи гаражного комплекса. В заполненном водой основании фундамента недостроенного гаражного бокса родители нашли утонувших мальчиков 4 и 5 лет, которые незадолго до этого пропали из поля зрения взрослых. — Предварительно установлено, что малолетние без присмотра взрослых катались на велосипедах по территории СНТ, — рассказала старший помощник руководителя Главного управления СК по Московской области Ольга Врадий. — В заборе между гаражным комплексом и садовым товариществом имелось отверстие, около которого родители детей нашли их велосипеды. Пройдя через отверстие, они обнаружили мальчиков в воде без признаков жизни».

Глубина затопленного котлована оказалась очень большой, о чем малыши, вероятно, не подозревали.

По этим двум случаям СК возбудил два уголовных дела по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».