Города Усть-Каменогорск и Семей закроют на карантин с 5 июля, чтобы не допустить распространение коронавируса, сообщил в пятницу аким (глава) Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов.

В Казахстане подтверждены более 44 тысяч случаев коронавируса, более 14,7 тысячи пациентов выздоровели, зарегистрированы 188 летальных случаев. С 5 июля в республике на две недели будут введены дополнительные ограничительные меры, вводится запрет на проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, не будут работать салоны красоты, фитнес-центры и объекты культуры.

«Для того, чтобы не допустить самого негативного сценария развития события, мы с 5 июля закроем города Усть-Каменогорск и Семей, сведем к минимуму передвижения людей и транспорта по городам и районам. Все это делается для того, чтобы не допустить контактный способ распространения коронавирусной инфекции. Только самоизоляция показала действенность в борьбе с СОVID-19. За весь период карантинных мер число заболевших в области было 135. И за июнь это цифра выросла до 710 человек и продолжает расти», — написал Ахметов на своей странице в Instagram.

Он отметил, что в этих городах будут функционировать предприятия, продуктовые магазины, аптеки, банки, центры обслуживания населения (по сокращенному графику).

«Мы постараемся максимально обезопасить бизнес от последствий введенных карантинных мер. В очередной раз прошу вас с пониманием отнестись к ограничениям», — написал Ахметов.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,3 миллиона случаев заражения, свыше 508 тысяч человек скончались.