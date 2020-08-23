Как считает гендиректор ВОЗ Тедрос Адан Гебрейесус, человечество сможет победить коронавирус примерно за два года. Он напомнил, что пандемия испанского гриппа («испанка»), с которой люди столкнулись в 1918 году, длилась два года.

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В начале августа чрезвычайный комитет ВОЗ подтвердил, что пандемия COVID-19 все еще характеризуется как чрезвычайная ситуация международного значения, и отметил, что она будет длиться еще долго.

Массовая вакцинация от коронавируса начнется не ранее первой половины 2021 года, заявил директор программы ВОЗ по ЧС в области здравоохранения Майкл Райан.

По его словам, нужно оставаться реалистами относительно сроков получения препарата.

Вспышку пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксировали в декабре 2019 года в городе Ухань (Китай). 11 марта ВОЗ объявила пандемию. Число зараженных в мире превысило 22,5 миллиона, умерли почти 800 тысяч человек.

В России с начала пандемии выявлено почти 950 тысяч случаев коронавируса в 85 регионах, умерли более 16 тысяч человек.

Президент Владимир Путин в августе объявил о регистрации первой российской вакцины от коронавируса. В гражданский оборот она поступит с 1 января 2021 года. Вакцину назвали «Спутник V», по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли.

В Минздраве отметили, что после прививки иммунитет от COVID-19 может сохраняться до двух лет. Россиянам пообещали, что вакцинация будет добровольной.