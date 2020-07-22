Врач-терапевт Виктор Лишин рассказал, что на боль в правом подреберье часто жалуются даже относительно здоровые люди. По этому признаку они определяют, что у них больная печень.

печень

Однако, по словам медика, люди часто принимают за боль в печени дискомфорт в желчном пузыре. Сама печень болеть не может, так как в ней нет болевых рецепторов.

Тем не менее, есть симптомы, которые говорят о том, что проблемы уже имеются — это, например, горечь во рту и изжога.

Дело в том, что нарушения в работе печени могут сопровождаться болевыми ощущениями в желчном пузыре, поскольку эти органы сильно связаны. Часть симптомов вызываются сопутствующими нарушениями работы желчного пузыря: это как раз горечь во рту и изжога. Есть и другие признаки.

— Как правило, при проблемах с печенью появляется сухость кожи, изменение ее цвета, зудящее ощущение. Также к тревожным признакам относятся повышенная утомляемость, общая слабость и снижение работоспособности, может болеть и кружиться голова. Светлеет стул, естественно, наблюдаются и диспепсические расстройства, такие как вздутие живота, газообразование, — отметил Лишин.

Врач подчеркнул, что печень — это удивительный орган, который способен восстанавливаться. Правильное питание, отказ от вредных привычек и умеренные физнагрузки помогут сберечь здоровую печень на долгие годы.

По данным ВОЗ, около 30% взрослых жителей планеты страдают болезнями печени. Многие из них связаны с нездоровым образом жизни, нарушениями питания и употреблением алкоголя.