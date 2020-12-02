Есть два главных признака, которые указывают на наступление тяжелой формы коронавируса, если диагноз подтвержден. Это проблемы с дыханием (одышка) и высокая температура, которая не сбивается несколько дней.

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Речь идет о жаре, который превышает 38 градусов. Это может указывать на развитие цитокинового шторма.

Цитокинами называют клеточные сигнальные молекулы, запускающие в крови реакцию с конечным продуктом в виде лимфоцитов, то есть защитных иммунных клеток. У некоторых больных с тяжёлой формой ковида иммунная система реагирует слишком бурно, что приводит цитокиновому шторму. Это воспалительная реакция, которая приводит к атаке иммунитета на клетки и ткани собственного организма. Следствием такого процесса может стать разрушение тканей и органов. При цитокиновом шторме поражаются в первую очередь легкие.

Появление или усиление одышки тоже является ярким симптомом того, что площадь поражения легких растет.

Самыми опасными причинами, по которым коронавирус может перейти в тяжёлую стадию, являются диабет, ожирение и болезни сердца. Однако особенную опасность в этом случае представляют хронические заболевания лёгких, например, ХОБЛ.

По словам сомнологов, люди с лишним весом часто страдают очень опасным при COVID-19 нарушением сна — синдромом апноэ. Из-за этого инфекция может протекать в особенно тяжёлой форме. Синдром апноэ – патология, связанная с резким уменьшением или полной остановкой дыхания во время сна.