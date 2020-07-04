Два человека, извлеченные спасателями на месте оползня в поселке Цунаги в префектуре Кумамото, находятся в состоянии остановки сердца и легких, сообщил телеканал NHK со ссылкой на пожарную охрану.

Еще как минимум 13 человек в префектуре Кумамото не выходят на связь.

В отделения пожарной охраны, которые в Японии выполняют и функции службы спасения, поступают многочисленные просьбы о помощи: из-за паводков и затоплений люди оказались заперты в своих домах, некоторые ищут спасения на крышах.

На юго-западе Японии в префектурах Кумамото и Кагосима объявлена эвакуация для 200 тысяч человек. Поступает информация о разливах рек, затоплениях и оползнях, снесенных водой домах и мостах.