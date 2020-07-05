Авианосцы США «Нимиц» и «Рональд Рейган», а также сопровождающие их корабли провели учения в Южно-Китайском море, сообщило Тихоокеанское командование ВС США.

Также в учениях принимал участие стратегический бомбардировщик Boeing B-52 Stratofortress.

Военные США по традиции сообщили, что учения призваны показать приверженность США стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе.

Ранее Китай объявил о намерении провести военные учения в районе Парасельских островов в Южно-Китайском море 1-5 июля. Острова, находящиеся под контролем Пекина, являются спорной территорией между Китаем, Тайванем и Вьетнамом.

По данным Седьмого флота ВМС США, до переброски в Южно-Китайское море авианосцы проводили совместные учения в Филиппинском море. Само по себе проведение операций в Тихом океане такими силами является редкостью для американского флота, они проходят примерно раз в четыре года. В последний раз это было в 2018 году.

В четверг Пентагон выразил обеспокоенность учениями КНР. По заявлению ведомства, проведение военных учений в спорном районе Южно-Китайского моря «контрпродуктивно по отношению к усилиям по снижению напряженности и поддержанию стабильности» в этом регионе.

В последние месяцы отношения США и Китая накалены по целому ряду причин: торговые отношения, ситуация в Гонконге, ситуация с правами национальных меньшинств в КНР, пандемия коронавируса, отказ КНР принять участие в переговорах по контролю над вооружениями. По всем этим проблемам у Вашингтона есть серьезные претензии к Пекину.