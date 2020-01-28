41-летний Виктор Гаврилов извинился перед сыновьями, которых бросил в аэропорту Шереметьево. 28 января мужчина пришел с повинной в следственный отдел города Батайска — там сотрудники ведомства записали его обращение к детям. Гаврилов заявил, что оставил сыновей лишь на время поиска работы, а также выразил надежду на скорую встречу с ними.

Следственный комитет РФ опубликовал видео с извинениями 41-летнего Виктора Гаврилова перед сыновьями — их 26 января мужчина оставил в аэропорту Шереметьево.

По словам отца мальчиков, он бросил их лишь для того, чтобы найти работу — Гаврилов уверят, что вернулся бы потом за ними, чтобы «дать ту жизнь, которой не было никогда у него».

«Простите меня, пожалуйста, я вас очень люблю. Вы — единственное, что есть в моей жизни, ее смысл. Я проявил слабость, испугался, что не справлюсь, поэтому оставил вас в аэропорту, в Москве, зная и понимая, что вокруг много людей:

сотрудников полиции, работников аэропорта», — рассказал мужчина, добавив, что надеется на скорую встречу с детьми.

Отметим, что Гаврилов самостоятельно явился в правоохранительные органы 28 января. С повинной он пришел в следственный отдел СК РФ города Батайска Ростовской области, писал ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

При этом уполномоченная по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что еще утром в ее аппарат пришло сообщение от гражданина, который представился отцом детей. «В этой записке он просит не передавать детей маме. Значит — если это он на самом деле — то как минимум человек продолжает следить за ситуацией», — рассказала Кузнецова «Фонтанке».

В свою очередь мать мальчиков Ольга Пушкарева не поверила, что Гаврилов мог самостоятельно прийти в полицию.

«Он сам сдался?! Я в шоке вообще! Путешествует на украденные деньги. Даже если он захочет их вернуть, я уже назад не отдам! Детей заберу себе!»,

— возмутилась женщина в разговоре с Telegram-каналом Life Shot.

Под «путешествием на украденные деньги» она имеет ввиду инцидент, произошедший, когда Гаврилов и его сыновья еще были в Комсомольске-на-Амуре, где и проживали втроем. Там им помогала соседка Валентина Тюрина — незадолго до происшествия она взяла в банке кредит, чтобы мужчина смог полететь на заработки в столицу или Тамбов, сообщал РЕН ТВ.

По словам самой Тюриной, за день до инцидента Гаврилов снял с ее карты все деньги — более 100 тыс. рублей. Женщина написала заявление в полицию, однако через некоторое время сосед позвонил ей и попросил прощения.

В тот же день он оставил детей в аэропорту Шереметьево, а сам улетел в Ростов-на-Дону. 27 января правоохранителям удалось найти мать мальчиков — она выразила готовность забрать детей к себе, заявила уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко РИА «Новости».

«Мы поговорили с матерью мальчиков. У нее сейчас новая семья, она ждет ребенка, но они с мужем готовы забрать детей», — рассказала омбудсмен.

При этом до этого момента правоохранительные органы не могли найти родственницу детей целые сутки — по словам министра соцзащиты населения Хабаровского края Светланы Петуховой, о ней было «ничего не известно с апреля прошлого года, она пропала, тогда же был инцидент, когда этих мальчиков оставили в детском саду и не забрали», передавал ТАСС.

Гаврилов и Пушкарева развелись в 2018 году — суд оставил сыновей с отцом. По словам чиновницы, мужчина исполнял все обязанности родителя, однако воспитание мальчиков осложнялось тем, что он работал вахтовым методом.

Перед тем, как уехать на вахту, 41-летний комсомольчанин оставлял детей в Центре социальной помощи семье и детям, а по возвращении забирал их. Свое решение сотрудникам организации он объяснял тем, что не мог отдать мальчиков их матери даже на время, сообщали ТАСС в администрации Комсомольска-на-Амуре.

Там также отметили, что еще в 2017 году комиссия рассматривала протокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей в отношении матери детей. «Дети опрокинули на себя горячий чайник, получили термические ожоги, когда мать выходила за хлебом в магазин. По решению комиссии мать предупредили», — заявили в администрации города.

При этом сама мать мальчиков Ольга Пушкарева считает, что детей оставили с отцом не из-за ее проступков — она предположила, что экс-супруг договорился об этом с судом и комиссией по делам несовершеннолетних с помощью связей.

При этом, получив опеку, Гаврилов якобы пригрозил Пушкаревой убийством, если она решит общаться с детьми — в последний раз женщине удалось увидеть мальчиков лишь сразу после развода, в 2018 году.

«Он не давал, внушал им мысль, что я плохая мать и ничему хорошему их не научу. Часто преследовал, угрожал, можно сказать, с ненавистью в затылок дышал», — рассказала она телеканалу «360».

Как пояснила мать брошенных детей, Гаврилов страдает от психического расстройство — кроме того, в браке он нередко избивал ее, находясь в состоянии алкогольного опьянения. По словам комсомолчанки, врачи фиксировали у нее четыре сотрясения мозга и шрамы от ножевых ранений.

Все эти издевательства видели дети, сообщила Пушкарева телеканалу РЕН ТВ. Из-за этого один из сыновей перестал говорить, а после длительного лечения начал заикаться. При этом в правоохранительных органах не смогли подтвердить слова женщины, отмечают СМИ.

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