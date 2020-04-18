Председатель Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов заявил, что создатели сериала «Зулейха открывает глаза» должны извиниться перед верующими за использование имен мусульманского духовенства.

Он подчеркнул, что имена российских муфтиев использовались в качестве имен политических заключенных. В частности, речь идет об именах председателя Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) России Талгата Таджуддина, председателя Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ и Совета муфтиев России (СМР) муфтия Равиля Гайнутдина.

«Наше сообщество это восприняло как оскорбление, потому что это список политзаключенных, их якобы отправляют в Сибирь. <…> Я думаю, что в итоге те люди, которые допустили эту оплошность, должны извиниться перед мусульманским сообществом и лично перед уважаемыми муфтиями за то, что это произошло», — заявил Крганов ТАСС в субботу, 18 апреля.

17 апреля на сайте ДСМР появилось сообщение, что Крганов направил обращения в адрес генерального директора ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» Олега Добродеева и руководителя Федерального агентств по делам национальностей Игорю Баринову по поводу показа по телевидению второй серии сериала «Зулейха открывает глаза».

В обращении было сказано, что в сериале озвучиваются фамилии и имена муфтиев современной России в качестве политзаключенных, а также демонстрируется «откровенная интимная встреча в мечети».

«Зулейха открывает глаза» — российский телесериал, снятый по одноименному роману Гузель Яхиной. Премьера состоялась 13 апреля 2020 года.