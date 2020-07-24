Друзья Михаила Скипского, обвиненного в домогательствах к ученицам, рассказали о его личной жизни. Знакомые двукратного победителя сезонов «Что? Где? Когда?», обладателя «Хрустальной совы» прокомментировали скандальную информацию о том, что мог совершать интеллектуал со своими несовершеннолетними подопечными.

Михаил Скипский известен не только своей блестящей игрой в передаче «Что? Где? Когда?», но и преподавательской деятельностью. Скипский преподавал географию в известном Аничковом лицее Санкт-Петербурга. Но накануне грянул скандал: сразу несколько бывших учениц Скипского обвинили его в домогательствах и крайне непристойном поведении, когда они были несовершеннолетними. После шокирующих новостей о себе Михаил залег на дно, с репортерами не общается, на сообщения не отвечает, как и его супруга Надежда Скипская. «» удалось связаться со знакомыми и друзьями Михаила. Одни знакомые по лицею, другие по игре.

Как нам удалось выяснить, среди знакомых Скипского есть популярный молодой режиссер Александр Молочников. В разговоре с «» Александр рассказал, как познакомился с необычным преподавателем.

«Мой отец работает в Аничковом лицее. Я могу дать такой комментарий, — начал Молочников. — Я слышал об этой ситуации. Фраза одного издания о том, что другие учителя были в курсе поведения Скипскогт и ничего не делали — это достаточно громкое заявление, которое вне контекста звучит страшно и рисует сумасшедшие картины. На самом деле, там ситуация была совсем иная. Насколько я знаю, когда на эту тему возникли косвенные разговоры, то Скипский тут же перестал работать в Аничковом лицее».

Коллега и знакомый Михаила Скипского анонимно решился рассказать об особенностях игрока «Что? Где? Когда?». По словам Андрея Ф., Михаил отличался своеобразным чувством юмора, как все интеллектуалы, но пошлости себе не позволял.

«Я недостаточно хорошо знаю Скипского и события его жизни, чтобы уверенно утверждать было там что-то или не было, однако я немного разбираюсь в людях, — начал Андрей Ф., — Михаил человек мягкий, интеллигентный, деликатный. Поэтому предлагаемый обвинительницами образ персонажа прилюдно пошло шутящего, хватающего за задницу в публичных местах просто не вызывает доверия».

К словам девушек были прикреплены скриншоты переписок.

— Михаил типичный чгкшник (игрок «Что? Где? Когда?») с интеллектуальными шутками и скромным поведением. Обратите внимание, я не встаю на его защиту, я объясняю почему конкретные обвинения не заслуживают доверия. Я много лет живу не в России. Американская жизнь заставляет серьёзно относиться к подобным обвинениям, но и внимательно вслушиваться в их суть. В данной ситуации с Михаилом многое звучит неубедительно. Знакомство с московской медиа-тусовкой, например, показало, что сказанное про Павла Лобкова может быть похоже на правду. А в случае Михаилом полное непопадание в психологический тип.

— У программы «Что? Где? Когда?» есть своя «тусовка»?

— Конечно. Тусовка ЧГК в конечном счёте обычная, когда близкие люди общаются близко, далёкие — шапочно. С Скипским мы общались в ближнем круге, поэтому ему не было нужды держать «покерфейс» или не быть собой. Михаил сам по себе очень деликатный, мягкий, даже застенчивый. Очевидно, что хватание за задницу, как рассказали бывшие ученицы, противоречит его образу.

— Михаил следил за своей репутацией?

— Среда ЧГК довольно прозрачная и чувствительная к этическим вопросам, масса людей пострадала даже в плохо доказанных ситуациях. Так что, если бы кто-то знал о реальных серьёзных кейсах с несовершеннолетними, то никто бы не стал рисковать образом ЧГК в целом, и он перестал бы работать с подростками и светиться на публике. Но этого не произошло, и это ещё один серьёзный аргумент в его защиту.

— Вы обсуждали работу Михаила в лицее?

— Нет, лицейские дела не обсуждались. Хватало и других интересных событий. Просто рекомендую эту историю очень критично рассмотреть. В отличии от недавних медийных уж очень она липово смотрится. А в качестве последнего аргумента скажу, что одним из поводов к общению с Михаилом было то, что у меня был роман с подругой его жены, которая также из мира ЧГК и очень хорошо знает там происходящее и семью Скипских. А ещё моя бывшая девушка была невероятно щепетильна в нравственных вопросах, что иногда доставляло массу головной боли, как мне казалось, порой по пустякам. Так вот никогда никаких вопросов у моей бывшей к Скипскому не было.

— Вы знали, что вне работы в лицее Михаил занимается с учениками?

— Масса чгкшников монетизирует свои скилы и опыт: ведут игры, пишут вопросы, тренируют детей. Это как раз нормально. Соревнований масса, как и команд. Там всё у всех на виду, в том числе и потому что часто ездят плацкартом и живут в стиле пионерлагеря. Поэтому в историю «вместе курили под утро в тамбуре и разговор как-то сам собой принял странный оборот» я б поверил скорее, чем в руки под лифчиком, когда вокруг ещё 50 человек. На свете, конечно, бывает всё, но что-то практически невероятна история с Михаилом. Например, Друзь всегда был мастером пошлой шутки и этим известен, но Скипский этим неизвестен.