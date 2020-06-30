Актер и хореограф Максим Парфенов трагически погиб в Москве. Тело звезды сериала «Интуиция» было найдено 30 июня ранним утром около дома, в котором он жил. Что послужило причиной трагедии — пока неизвестно. Знакомые, друзья и коллеги Максима крайне неохотно идут на контакт с журналистами. «» удалось поговорить с несколькими приятелями Парфенова.

«Могу сказать только, что Максим был потрясающе добрым и светлым человеком», — говорит подруга актера Анастасия.

— Тело Максима было обнаружено рядом с его домом. Разные версии происшествия выдвигаются…

— Нет. Я считаю, что суицид невозможен.

— Максим не был в депрессии?

— Не был, но комментировать его смерть я не буду. Считаю, что это не ваше дело.

На личных страницах Максима в соцсетях — множество фотографий с мероприятий. Погибший артист окончил ГИТИС, являлся идейным вдохновителем нескольких проектов и был организатором свадеб. Ко всему прочему, Максим прекрасно танцевал и преподавал на мастер-классах.

«Это ужас. Я не могу в это поверить», — кратко ответил ещё один знакомый.

Насколько нам удалось выяснить, у Парфенова есть взрослая дочь. На личной странице артиста написано, что он состоит в гражданских отношениях. Родные артиста пока не вышли на связь с репортерами.

«Если Максим сегодня погиб, то почему 2 дня назад был оставлен комментарий под его последней фотографией в «Инстаграме» со словами соболезнования? В общем, я комментариев давать не буду, — заявил другой знакомый Парфенова. — Максим был замечательным человеком, но я не был его близким другом, чтобы иметь право говорить о нем. Не могу поверить в его смерть, это ужасно, работали вместе ведущими. В последний раз виделись в прошлом году, у него все было хорошо».

Коллеги Максима по танцам печальную новость о его смерти узнали от нас.

«Вы шутите, что он умер?! Я в шоке, не могу ничего пока сказать, извините. Были знакомы 20 лет. Господи, какое горе», — ответила нам другая подруга Парфенова.