Вдову погибшего и расчлененного в Санкт-Петербурге рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) Марину Кохал задержали по подозрению в его убийстве — пока на двое суток, следователи готовятся предъявить женщине обвинения. В этом жутком деле все очень странно. Друзья категорически отвергают изначальную версию Марины о том, что ее муж якобы мог умереть от наркотиков.

Накануне в одном из многоквартирных домов Санкт-Петербурга были обнаружены части тела известного андеграундного музыканта Энди Картрайта. Позже оперативники выяснили, что расчленила тело Александра Юшко его супруга Марина Кохал. Знакомые рэпера в разговоре с «» признались, что музыкант частенько злоупотреблял алкоголем, но в версию Марины о том, что погибший муж якобы скончался от передозировки, не верят.

Известный музыкант Solomon вспомнил последнюю встречу с Александром Юшко.

— В последнее время я его не видел, — начал друг Юшко. — Он недолгий период жизни у меня работал в одной организации, но это было давно, а после мы в основном пересекались на разных рэп-мероприятиях, и все было отлично. Неделю назад я с ним списывался, он говорил, что работает над новым альбомом и у него все хорошо. Насколько я знаю, у Александра была маленькая дочь. Девочке два года с небольшим.

— Александр мог употреблять наркотики?

— Он был довольно позитивным и жизнерадостным человеком. Насколько я знаю, проблем с наркотиками у него не было. Повторюсь, полгода назад мы общались на рэп-фестивале, я помню, выступали на одной сцене. Все с ним было прекрасно. До последних дней его жизни мы часто переписывались по поводу музыки.

Другой знакомый Юшко, Максим, рассказал: «Жену Саши я не знал. И невозможно представить Сашу и тяжёлые наркотики. Такого быть не могло.

Саша был простым парнем из Украины, город Нежин, Черниговская область. Но он мечтал читать крутой рэп, что и делал. Вообще Саша был амбициозным человеком, поэтому и уехал в Питер. Очень жаль его».

Стоит отметить, что в мире субкультуры рэперов Санкт-Петербурга почти все музыканты не верят в озвученную вдовой причину гибели Юшко.

— Александр Юшко был хорошим человеком и не был наркоманом.. Его смерть — это большая трагедия, — говорят все как один.

Также Юшко работал с одним очень известным музыкальным лейблом. Там «» рассказали, что также не верят в смерть Александра от передозировки.

— Можем сказать, что Александр был хороший человеком. А его смерть — это очень странная ситуация, никому не ясная, каких-то подробностей, увы, нет, мы их не знаем.