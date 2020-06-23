Супружеская пара, у которой на Бали проживала российская блогер Настя Тропицель, 21 июня погибшая в результате аварии, рассказала журналистам о странном поведении девушки за несколько дней до трагедии.

Как сообщает "Комсомольская правда", друзья популярного блогера-миллионика Насти Тропицель, погибшей 21 июня на Бали в результате ДТП, рассказали некоторые подробности этого рокового дня. Андрей и Анастасия Лебедевы подтвердили, что за сутки до гибели девушка поссорилась с отцом, отчитавшим ее за легкомысленное поведение, после чего она "проплакала всю ночь".

"За семь часов до аварии мы разговаривали с ней, утешали. У нее было тяжелое эмоциональное состояние из-за ссоры с отцом", — рассказали молодые люди.

Что касается деталей самой аварии, Лебедевы подчеркнули, что никакого алкоголя Тропицель не употребляла, так как была веганом. И мотоциклетный шлем при падении на ней был, он слетел уже в момент чудовищного удара об асфальт.

"Настя ездила очень аккуратно… Но на трассе у нее произошел воблинг. От этого никто не застрахован, из него могут выйти только профессиональные спортсмены. Она… знала об этом понятии, но не справилась с управлением", — рассказали они.

Кроме того супруги отметили, что за некоторое время до трагедии Настя "как-будто что-то почувствовала". Она сообщила, что ей необходимо закончить все дела, а свой новый проект, который планировала вскоре запустить, пророчески назвала "Разгон в новую жизнь".

"Страшно теперь это читать. Потом она переделала название: "На взлет", — рассказали Лебедевы.