Андрей и Анастасия Лебедевы в беседе с «Комсомольской правдой» рассказали подробности аварии на острове Бали, в которой погибла 18-летняя блогерша Анастасия Тропицель.

Накануне в социальных сетях появилась информация, что во время поездки на мотоцикле девушка потеряла управление и врезалась в бордюр. Она получила тяжелую черепно-мозговую травму, от которой скончалась на месте ДТП. В российском посольстве в Индонезии эту информацию подтвердили.

За день до трагедии она получила сообщение от отца, с которым у нее были непростые отношения. Мужчина раскритиковал дочь за то, как она ведет свой бизнес.

"Настя плакала всю ночь. Мы за семь часов до трагедии разговаривали с ней, утешали. У нее было тяжелое эмоциональное состояние из-за проблем с отцом", — рассказали Андрей и Анастасия о том, что произошло после ссоры.

Подчеркивается, что блогерша ездила на мотоцикле больше восьми недель. Она сдала на права и арендовала байк.

«Алкоголь она не пила, она вообще веган. Ездила очень аккуратно. <…> На трассе у нее произошел воблинг. От этого никто не застрахован, из него могут выйти только профессиональные спортсмены. Она пыталась удерживать руль, но не надо было это делать. Она знала, что нужно делать, она знала об этом понятии, но не справилась с управлением», — отметили друзья Тропицель.

Собеседники уточнили, что в момент аварии девушка была в шлеме, который слетел с ее головы после мощного удара об асфальт.

"Голову на две части практически раскололо. Это мгновенная смерть", — заключили они.

Анастасия Тропицель вела блог, посвященный фрилансу, заработку в интернете и работе над собой.