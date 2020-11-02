Вирусолог Анатолий Альтштейн призвал не паниковать и не искать у себя признаки того, что вы непременно заразились коронавирусной инфекцией. Сейчас в СМИ чуть ли не каждый день описываются все новые симптомы.

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По его словам, достаточно знать о пяти главных признаках болезни. Это высокая температура не протяжении нескольких дней, кашель, потеря обоняния и вкуса, боль в горле.

Что касается остальных «двадцати с лишним симптомов» — их нужно оставить медикам, подчёркивает Альтштейн.

Например, недавно иностранные медики сообщили, что симптомом коронавируса являются красные пальцы на ногах (ковидные пальцы) и опухшие стопы, а чуть ранее — странного вида сыпь. Описываются неврологические симптомы: бессонница, депрессия, нарастающая паника.

Ранее сообщалось, что люди, которые заболели COVID-19, особенно заразны за два дня до появления основных симптомов и в первый день заболевания. Это самый пик заразности.

В мире количество заражённых коронавирусом в мире превысило 46 миллионов человек, свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса.