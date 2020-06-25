Причиной трагедии с Сергеем Хрущевым могло стать тяжелое заболевание, сообщил Mpravda.com его друг Уильям Таубман.

Ранее в отделе по связям с общественностью департамента здравоохранения штата Род-Айленд Mpravda.com подтвердили, что причиной смерти стало огнестрельное ранение в голову. Между тем вдова Хрущева, Валентина Голенко опровергла это утверждение и заявила Mpravda.com, что он скончался от старости.

«Я слышал, что он был болен», — сказал он.

Сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Сергей скончался 18 июня в США, где жил и работал с 1991 года.

Сергей Хрущев родился в 1935 году от брака со второй женой Никиты Хрущева Ниной Кухарчук. В 1958-1968 годах работал в ОКБ В.Н. Челомея, где занимался крылатыми и баллистическими ракетами. В 1963 году удостоен звания Героя социалистического труда. Работал заместителем директора Института электронных управляющих машин, потом замгендиректора НПО «Электронмаш». В 1991 году переехал в Соединенные Штаты, где преподавал историю холодной войны в Университете Брауна в штате Род-Айленд.