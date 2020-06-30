В Москве скончался известный актер и хореограф Максим Парфенов. Артист в выпал из окна собственной квартиры, расположенной на 11 этаже.

Жизнь Максима Парфенова оборвалась ранним утром на 2-й Пугачевской улице. Случайные прохожие нашли 40-летнего артиста под окнами многоэтажки и тут же вызвали медиков. Однако прибывшие врачи уже ничем не смогли помочь Максиму – мужчина скончался от тяжелых травм, несовместимых с жизнью.

Как рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах, актер выпал из окна своей квартиры, расположенной на 11 этаже. В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства трагедии. Оперативники надеются, что результаты экспертизы лекарственных средств, найденных в доме Парфенова, помогут пролить свет на причину случившегося.

Смерть актера стала настоящим шоком для семьи и близких друзей. В окружении Парфенова предположили, что с артистом мог произойти ужасный несчастный случай.

Максим Парфенов работал хореографом и режиссером-постановщиком в ГИТИСе, преподавал современные танцы в Московской государственной академии хореографии при Большом театре. За свою карьеру исполнил множество ролей в театре, рекламе и кино, в частности, снимался в сериале «Интуиция».