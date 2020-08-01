Друг погибшего в Санкт-Петербурге украинского рэпера Энди Картрайта охарактеризовал его жену как человека со странностями, пишет газета «Московский Комсомолец».

Накануне супруге артиста предъявили обвинение в убийстве. В СК считают, что она убила Картрайта (настоящее имя — Александр Юшко) «на почве личных неприязненных отношений» не позднее 29 июля, способ совершения преступления пока не установили.

"Она (жена Картрайта. — Прим. Ред.) показалась мне, мягко говоря, странной. Увлекалась эзотерикой, верила во все эти эгрегоры, ее интересы и разговоры выглядели пугающими", — признался собеседник.

Приятель рэпера считает, что женщина глубоко интересовалась этой темой.

"Однажды я услышал знакомые термины от Саши (погибшего. — Прим. Ред.), он слишком много стал говорить об этом. Поинтересовался, откуда у него взялись такие интересы. Он ответил, что от новой подруги Марины. Тогда я забеспокоился", — признался он.

Молодой человек предполагает, что в этой истории, вероятно, присутствовали наркотики, могла произойти случайность или «какой-то ритуальный обряд».

В среду вечером в квартире на Невском проспекте полиция обнаружила труп 31-летнего мужчины. Части тела были упакованы в пять пакетов, а на месте происшествия нашли ножовку, таз и разделочную доску.

Погибшим оказался украинский рэпер, участник Versus Battle Энди Картрайт. Супруга музыканта, которая находилась в той же квартире, утверждает, что он скончался из-за передозировки наркотиков. Женщина заявила, что сама расчленила тело, чтобы скрыть причину смерти и оставить «светлую память» о муже.