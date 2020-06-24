Военный моряк Константин, друживший с историком Олегом Соколовым, рассказал о вечеринке в квартире профессора, которую тот устроил вскоре после убийства аспирантки Анастасии Ещенко. По его словам, никто из гостей не догадывался, что все это время в соседней комнате находился труп девушки.

Константин отметил, что в тот вечер Соколов вел себе как обычно, хотя внешне немного изменился — лицо стало более морщинистым. Когда гости раздевались в прихожей, то он обратил внимание на отсутствие женских вещей. Однако ничего подозрительного мужчина не заметил.

«В квартире все было очень чисто, сухо. Крови не было», — цитирует его KP.RU.

По его словам, Соколов был невозмутим и спокоен, весь вечер сидел с друзьями в гостиной и разговаривал с ними об истории Франции, пил коньяк и шутил. Иногда они ходили на кухню мимо закрытой двери спальни, не подозревая о том, что там спрятано тело убитой. Когда все разошлись, то уже на улице друзья заметили включенный свет в двух окнах квартиры Соколова. В тот момент он расчленял труп.

«Мы думали, он прибирается. А он… Что ему могло ударить в голову после нашего ухода, что он принялся расчленять тело, неизвестно», — сказал Константин.

Об убийстве гости Соколова он узнал на следующий день от своего коллеги. Он признался, что до сих пор не может оправиться от шока и старается не читать подробности этой истории.

Ранее свидетель по делу Соколова рассказал об улике, благодаря которой удалось найти фрагменты тела Анастасии Ещенко.