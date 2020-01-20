Народный артист СССР, актер Армен Джигарханян чувствует себя хорошо, но в театр ему пока ездить сложно, рассказал РИА Новости друг артиста Артур Согомонян.

«Нормально себя чувствует, все в порядке. В хорошем состоянии, настроении. Сейчас больше дома находится, так как в театр (Московский театр под руководством Армена Джигарханяна — ред.) ему сложно ездить, но он с ними постоянно на связи. Недавно директор к нему заезжала, так что все хорошо», — сообщил собеседник агентства.

Здоровье Джигарханяна резко ухудшилось в октябре 2017 года: актер попал в больницу и вскоре заявил, что не готов простить свою супругу Виталину Цымбалюк-Романовскую, которая, по его словам, "причинила ему много боли". Позже пара расторгла брак и начала судебную тяжбу. Джигарханян регулярно проходил лечение в больницах и санаториях.

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