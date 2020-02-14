Российский ученый-зоолог, профессор географического факультета МГУ им. Ломоносова, ведущий телепередачи «В мире животных» Николай Дроздов поддержал идею упоминания в конституции России необходимости сохранения живого природного ресурса страны и ответственного отношения с животными.

«Это и ежу понятно, что это надо. Я думал, что это уже есть (в конституции — ред.). Если этого еще нет, то, конечно, нужно добавить обязательно», — сказал он.

В то же время, по его словам, упоминание о защите природы должно быть четко и емко сформулировано в конституции, без упоминания защиты отдельных видов, поскольку для этого служат подзаконные акты. Кроме того, по его словам, не стоит доводить конституцию до абсурда, прописывая в ней права животных. "А то все переходят на то, что человек имеет право на свободу мнений и так далее, а животные имеют право… Это перебор — приравнивать животных к людям. До такого маразма доводить нельзя. Так и комара нельзя прихлопнуть, он же кушать хочет", — сказал Дроздов.

«А вот охрану природных ресурсов пусть сохранят. Про все-все (не надо — ред.), но про природу надо. Она обижается. Сколько можно задымлять воздух, отравлять почву, воды? Вот и результат — глобальное потепление», — добавил зоолог.

Он подчеркнул также, что конституция должна отражать тысячелетнюю мудрость народа. "У нас тысячелетняя история. Так что будем гордиться своей страной и выполнять законы", — сказал Дроздов.

В то же время ученый признал, что больше знаком с советской конституцией, по которой он сдавал экзамен в школе. "Сдавал, кстати, конституцию в школе, в 4 классе. У нас тогда немножко другая (конституция — ред.) была", — рассказал Дроздов.

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