Телеканал РЕН-ТВ опубликовал запись с камер наблюдения, запечатлевших драку в московском ресторане «Армянский дом».

На кадрах запечатлен момент потасовки в заведении.

Накануне вице-президент «Союза Азербайджанцев России» Элунур Гусейнов сообщил о том, между представителями азербайджанской и армянской диаспор произошла стычка возле ресторана «Армянский дом» на юго-западе Москвы. Информацию о драке подтвердил и сопредседатель «Объединения армян России» Давид Тоноян.

Также в Москве в ночь с 23 на 24 июля произошли стычки между представителями Армении и Азербайджана. По словам посла Армении Вардана Тоганяна, столкновения между выходцами двух стран были спланированными акциями.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией обострился 12 июля. В Баку сообщили о 12 убитых армянской стороной военных, а в Ереване — о смерти пяти военных и ранении 11.