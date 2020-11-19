Ведущий «Место встречи» Андрей Норкин не раз оказывался втянут в конфликты в ходе шоу, выгонял из студии участников программы, а однажды ушел сам. Громкие скандалы с Норкиным вспомнило издание «Утро.ru».

Так, одним из запоминающихся инцидентов, которые произошли во время съемок программы, стала драка члена Общественной палаты Павла Пожигайло и журналиста Анатолия Баранова. Ее спровоцировал Пожигайло, назвав Баранова — «мракобесом». Норкину с трудом удалось остановить враждующие стороны.

Норкин рассказал неприглядную правду о 90-х

При этом сам ведущий не всегда был спокоен и однажды также резко отреагировал на высказывание украинского эксперта Кирилла Климчука, заявившего, что «Россия — это страна-гопник». Норкин попросил эксперт извиниться, а после его отказа, выгнал из студии.

Также телеведущий в ходе одной из программ не выдержал спора и уже сам покинул студию. Позже он пояснил такое поведение переутомлением и плохим настроением.

При этом чаще всего Норкин шутит в ходе программы и рассказывает анекдоты.

«Рамблер» писал, что ранее очередной выпуск своей передачи Норкин завершил анекдотом о российском президенте Владимире Путине, его пресс-секретаре и усах. В другом выпуске шоу ведущий посмеялся над «мужиками» и их тонкой нервной системой.