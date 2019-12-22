Серьги народной артистки, которые она очень любила и часто носила, с бриллиантами старинной огранки и натуральными сапфирами проданы за 2 миллиона 300 тысяч рублей, — сообщает Govoritmoskva.ru

Также нашелся и покупатель на бриллиантовое колье, сделанное, по семейной легенде, в подарок Зыкиной по указанию почитателя ее таланта президента Азербайджана Гейдара Алиева.

Всего на аукцион который открылся 22 декабря, выставлены 63 предмета.

Открытие аукциона стало возможно только через много лет после смерти певицы, когда перессорившиеся из-за наследства племянники Зыкиной все же пришли к определенному соглашению по поводу реализации ценностей. Это уже не первая попытка продажи драгоценностей певицы, рассказывают СМИ.

Ранее ювелирные украшения королевы русской песни дважды пытался продать ее племянник, но правоохранительные органы добились признания аукционов недействительными в связи с длительной и запутанной тяжбой о наследстве.

У Зыкиной не было прямых наследников.

После ее кончины на имущество, стоившее серьезных денег, в том числе квартиру в знаменитой высотке на Котельнической набережной столицы и коллекцию ювелирных украшений, претендовали трое племянников.

Загородный дом, как оказалось, еще при жизни певицы был оформлен на ее помощницу, у нее же нашли много ценных вещей, ранее принадлежавших Зыкиной.

Как ранее писал «Рамблер», Людмила Зыкина долгие годы собирала свою личную коллекцию ювелирных украшений, но после смерти наследники ее так и не смогли договориться между собой. Теперь уникальная коллекция Зыкиной уйдет с молотка.

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