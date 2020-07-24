Алена Палажченко. Власти Стамбула полностью закрыли доступ в районы, прилегающие к превращенному в мечеть собору Святой Софии, где в пятницу пройдет первое после 86-летнего перерыва мусульманское богослужение, заявил губернатор города Али Ерликайя.

Высший административный суд Турции 10 июля аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений.

«Все выделенные для намаза открытые площадки заполнены. По причине пандемии больше гости приниматься не могут, проход остановлен. Айя-София будет открыта для молитв до утра», — говорится в заявлении Ерликайи.

Храм Святой Софии — Айя-София был основан византийским императором-христианином Юстинианом I и открыт 27 декабря 537 года. Собор около тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.