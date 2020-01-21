Доступ к сайтам всех федеральных и региональных органов власти, а также порталу госуслуг станет бесплатным с 1 марта 2020 года в рамках исполнения проекта «Доступный интернет». Об этом сообщили во вторник, 21 января, в пресс-службе Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

Соответствующее решение было принято во вторник на совещании, которое провел с крупнейшими операторами связи и.о. министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков.

«Это первый шаг по реализации проекта «Доступный интернет», идею которого предложил президент в послании Федеральному собранию», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

15 января президент России Владимир Путин поручил в ежегодном послании Федеральному собранию подготовить и реализовать проект «Доступный интернет», в рамках которого гражданам предоставят бесплатный доступ к социально значимым интернет-сервисам, сообщает НСН.

Ранее 21 января сообщалось, что россияне смогут резервировать и выкупать «красивые» автомобильные номера через портал госуслуг. Соответствующий проект постановления правительства подготовило Министерство экономики.