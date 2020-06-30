Курьер на велосипеде насмерть сбил пенсионерку в Можайском районе столицы. 81-летнюю москвичку после ДТП госпитализировали, но врачи не смогли спасти жизнь женщины.

Как стало известно «», днем жительница района проходила мимо школы № 384 на Беловежской улице неподалеку от одноименного пруда. Ей навстречу ехал доставщик еды на велосипеде. На дороге они не смогли разойтись, и курьер врезался в пенсионерку, отчего та упала на землю. На крики и шум сразу прибежали сотрудники школы. Они усадили женщину на лавочку, оказали первую помощь и проследили, чтобы велосипедист, который, со слов очевидцев, является гражданином Узбекистана, не ушел с места происшествия.

У пенсионерки была разодрана губа, но она находилась в сознании, хоть и путалась, когда называла свой возраст. Визуально травмы были несерьезные. Вскоре на место прибыла «скорая помощь» и сотрудники ДПС. Предполагаемого виновника аварии передали гаишникам, а пенсионерку госпитализировали в Боткинскую больницу. После осмотра и диагностики оказалось, что положение гораздо серьезнее: пожилая женщина получили закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени, у нее развился отек мозга. А спустя три дня она скончалась. Теперь курьеру грозит уголовная ответственность.