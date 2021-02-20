В современном мире людям очень важна мобильность и чёткость любых действий. Если вам в процессе жилищного или офисного переезда или в связи с другими обстоятельствами в краткие сроки потребовалась транспортировка грузов, обратитесь к профессионалам своего дела — в компанию TransCompanyKostanay. Данная фирма уже более 16 лет оказывает качественные услуги грузоперевозок на территории Казахстана по маршруту Алматы — Костанай — Алматы.

Специалисты сформируют заказ в указанном конкретном направлении и обеспечат его качественную логистику.

Профессионалам данной транспортной компании вы можете смело доверить перевозку личных вещей, хрупких грузов и ценного имущества. Компания http://transcompany.kz/ также предоставляет непосредственно услуги грузчиков.

Дополнительные преимущества заказа в транспортной компании TransCompanyKostanay:

Процесс погрузки и разгрузки контролируется видеонаблюдением, что даёт гарантию сохранности имущества в его первоначальном виде. Грамотное оформление всей соответствующей документации. Индивидуальный подход к каждому заказу: подбор транспорта, оптимально подходящего под параметры груза. Краткие сроки доставки (сборные грузы транспортируют в течение 3-5 дней). Компания работает как с физическими, так и с юридическими лицами. Фирма внушительный срок работает на рынке грузоперевозок и имеет хорошую репутацию, а также различные регалии. Клиент круглосуточно может следить за движением груза по маршруту следования. Наличие просторных складских помещений класса В.

Если вы хотите сэкономить своё время и свои нервные клетки, доверьте перевозку вещей профессионалам компании TransCompanyKostanay. Не подвергайте лишней нагрузке личный автомобиль — в транспортной фирме для этих целей имеются специальные машины. У водителей хороший стаж вождения и большой опыт экспедирования самых разных грузов.

Оставьте заявку на сайте, и в ближайшее время с вами свяжутся консультанты. Также вы сможете сделать предварительный расчет стоимости вашего заказа на услуги грузоперевозок прямо в режиме онлайн.