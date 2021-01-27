Покупка американских автомобилей крайне выгодна, так как нигде в мире данные транспортные средства не стоят настолько дешево. Даже с учетом доставки и растаможки обычно удается сэкономить десятки процентов, что особенно актуально в наше кризисное время. Однако многие боятся делать это, так как считают, что доставка через половину планеты является слишком сложным процессом.

И надо отметить, что это действительно непросто. Именно поэтому поручать данные работы следует профессионалам, таким как компания «КолумбАвто». Команда специалистов экстра-класса имеет огромный опыт в организации покупки, а также всех этапов доставки авто из США в Беларусь, включая прохождения необходимых таможенных процедур и прочего оформления. И все это на довольно выгодных ценовых условиях, которые точно будет непросто найти в большинстве прочих мест.

Какими плюсами обладает покупка авто в США

Одним из очевидных преимуществ является уже озвученная выше низкая стоимость. Обусловлено это американскими рыночными условиями с небольшими пошлинами и налогами. Поэтому при покупке транспорта там удается сэкономить до 40 процентов по сравнению с условиями на белорусском рынке. Использовав купленный таким способом автомобиль несколько лет, а после продав его, можно не только не потерять, но даже заработать.

При этом в случае с именно подержанными автомобилями плюс состоит в том, что в США они находятся в куда более привлекательном техническом состоянии. Отличные климатические условия, ровные дороги, хороший бензин и качественное обслуживание приводят к тому, что в местные автомобили находятся в куда лучшем виде, чем аналогичные по возрасту авто, эксплуатирующиеся на постсоветском пространстве. Да и в целом американцы эксплуатируют свои машины весьма аккуратно, и меняют их довольно часто. Так что в продаже присутствуют довольно новые модели с относительно небольшим пробегом.

После доставки они могут использоваться в наших условиях еще много лет, не доставляя своему новому владельцу никаких хлопот.