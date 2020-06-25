Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» и телеведущая Тина Канделаки рассказала о сексуальных домогательствах со стороны экс-президента Грузии, а ныне главы исполнительного комитета украинского национального совета реформ Михаила Саакашвили.

Как заявила журналистка в эфире шоу «Подруги» на YouTube, это произошло «в зрелом возрасте».

«Там дошло до драки. <…> Я сказала: «Поставь меня на место, будь ты проклят!» – вспомнила телеведущая.

Она отметила, что в Грузии есть обычай хоронить великих правителей на территории кафедрального храма Светицховели в городе Мцхета. По ее словам, самой большой честью считается, что люди после смерти будут ходить по их праху. Во время инцидента с Саакашвили журналистка заявила, что «нога ни одного грузина не ступит» на его могилу.

«У нас дичайший произошел скандал. Меня много лет не впускали в Грузию, потому что он попытался меня в этом смысле «прохарасить», но не получилось. Мне кажется, он сам испугался», — считает Канделаки.

Она добавила, что много раз попадал в ситуации, когда мужчины пытались напасть на нее на улицах. В такие моменты она начинала бить обидчиков и громко кричать, рассказала Канделаки.