Дорожные камеры в Москве не будут регистрировать водителей без цифровых пропусков для дальнейшего начисления штрафов. Камеры фиксируют только нарушения ПДД, сообщили в Мосгордуме.
По словам депутата Кирилла Щитова, публикации некоторых СМИ о возможном начислении штрафа после фиксации камерами водителей без пропусков не соответствуют действительности.
«Камеры на дорогах фиксируют только нарушение ПДД. Нарушения правил режима повышенной готовности и езды без цифрового кода нет в ПДД», — цитирует его 14 апреля «Интерфакс».
Депутат призвал горожан не поддаваться на провокации и руководствоваться нормами законодательства.
Ранее во вторник газета «Коммерсант» сообщила, что с 15 апреля автовладельцы без пропусков получат штрафы в 5 тыс. рублей с каждой дорожной камеры.
Позднее ТАСС со ссылкой на мэрию также опроверг данную информацию. Источник агентства указал, что в ближайшее время введения такой практики не планируется.
11 апреля мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 15 апреля для перемещения на личном и общественном транспорте в столице и области нужны будут цифровые пропуска.
Водители такси будут проверять наличие цифрового пропуска у пассажира с помощью мобильного приложения.
В настоящее время в Москве и Подмосковье действует режим обязательной самоизоляции из-за распространения коронавируса. Гражданам разрешено покидать жилье только в случае острой необходимости: для похода в магазин, аптеку, для выгула собак и за обращением в медучреждение.