Дорожные камеры в Москве не будут регистрировать водителей без цифровых пропусков для дальнейшего начисления штрафов. Камеры фиксируют только нарушения ПДД, сообщили в Мосгордуме.

По словам депутата Кирилла Щитова, публикации некоторых СМИ о возможном начислении штрафа после фиксации камерами водителей без пропусков не соответствуют действительности.

«Камеры на дорогах фиксируют только нарушение ПДД. Нарушения правил режима повышенной готовности и езды без цифрового кода нет в ПДД», — цитирует его 14 апреля «Интерфакс».

Депутат призвал горожан не поддаваться на провокации и руководствоваться нормами законодательства.

Ранее во вторник газета «Коммерсант» сообщила, что с 15 апреля автовладельцы без пропусков получат штрафы в 5 тыс. рублей с каждой дорожной камеры.

Позднее ТАСС со ссылкой на мэрию также опроверг данную информацию. Источник агентства указал, что в ближайшее время введения такой практики не планируется.

11 апреля мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 15 апреля для перемещения на личном и общественном транспорте в столице и области нужны будут цифровые пропуска.

Водители такси будут проверять наличие цифрового пропуска у пассажира с помощью мобильного приложения.

В настоящее время в Москве и Подмосковье действует режим обязательной самоизоляции из-за распространения коронавируса. Гражданам разрешено покидать жилье только в случае острой необходимости: для похода в магазин, аптеку, для выгула собак и за обращением в медучреждение.