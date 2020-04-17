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Врачи и медицинский персонал не будут платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) с доплат за лечение больных коронавирусной инфекцией COVID-19. Соответствующий закон, как сообщает РИА Новости, приняла Госдума.

8 апреля, как сообщал «Рамблер», президент России Владимир Путин приказал установить врачам, которые работают с пациентами с коронавирусной инфекцией, доплаты в размере 80 тысяч рублей в месяц, среднему медицинскому персоналу — в размере 50 тысяч рублей в месяц, младшему медицинскому персоналу — в размере 25 тысяч рублей в месяц, врачам скорой помощи — в размере 50 тысяч рублей в месяц, фельдшерам, медицинским сестрам и водителям — в размере 25 тысяч рублей в месяц.

Позавчера Путин приказал освободить врачей и медперсонал от уплаты подоходного налога с этих доплат.

«Нужно, чтобы люди получили их (доплаты. — Прим. ред.), что называется, на руки, «чистыми»», — заявил президент.

Сегодня Госдума приняла соответствующий закон во втором и третьем чтениях. Он распространяется на правоотношения, которые возникли с 1 января 2020 года, а в силу вступит в день официального опубликования.

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